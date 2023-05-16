Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Sinan Bey’in Cumhur İttifakı’na daha yakın olduğunu biliyorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında ikinci turun daha kolay geçeceğini ifade etti.. Kalın, 'Oy farkının kapanacağını düşünmüyorum' dedi. 'Sinan Oğan'la görüşme olacak mı?' sorusunu yanıtlayan Kalın, "Sinan Bey'in geldiği siyasi geleneğe baktığınızda pozisyon Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Kalın şunları söyledi: "Ekranlarda bağırıp çağırmak yerine gücünüz varsa seçmeni ikna etmeye çalışırsınız. Millet İttifakı'nın sözcüsü konumunda olan siyasiler, gazeteciler o gece öyle bir tavır ve tutum içerisinde olanlar sosyal medyada kendilerini gülünç durumuna düşürdüler. Bunlar üzücü.

İkinci tur bizim için daha kolay olacak. Oy farkının kapanacağını düşünmüyorum. Elbette Millet ve Cumhur İttifakı'nın itiraz ettiği yerler ortada. Ama fark o kadar büyük ki meşruiyeti sorgulanamaz. Yaklaşık 5 puanlık fark var. Keşke böyle tutumlar içerisine girmeselerdi. Bunun yerine daha gerçekçi tutum içerisinde olmalıydılar."

Kendi tezlerini dile getirdi

Kalın şöyle devam etti: "Sinan Bey'in aldığı oy kıymetli. Seçmenimizin %5.2 si Sinan Oğan'a verdi. Ortada yeni bir dinamik var. Sinan Bey'in geldiği siyasi geleneğe baktığınızda pozisyon Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum. Sinan Oğan'ın devletin bekasına vurgusunu biliyoruz. Devletin bekası üzerinde bir pazarlık söz konusu olamaz. Kendisiyle şahsi tanışıklığım da vardır. Güzel de bir kampanya yaptı. Kendi tezlerini dile getirdi. Terörle mücadele ve sığınmacılar gibi. Devletin beraberliği açısından terör gruplarına karşı tavrını açık bir şekilde gördük."

14 Mayıs öncesi dış basın seçim sonuçlarını etkilemeye çalıştı. Partizan şekilde bir tarafı destekleme çabasına girdiler. The Economist bize karşı tavır aldı."