Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu oluşturuldu

15 Mayıs 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile; millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı.

Kurul üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Ayrıca kurulun çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler de Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Kaynak: AA