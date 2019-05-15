Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu oluşturuldu
Millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu" oluşturuldu. Kurul üyeleri ve bunlara yapılacak ödemeleri Cumhurbaşkanı tespit edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile; millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı.
Kurul üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Ayrıca kurulun çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler de Cumhurbaşkanınca belirlenecek.
Kaynak: AA