Cumhurbaşkanlığına bağlı ofis ve politika kurullarına ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 183 sayılı Kararname ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan Dijital Dönüşüm, Finans ve İnsan Kaynakları ofisleri kapatılırken, Yatırım Ofisinin adı "Yatırım ve Finans Ofisi" şeklinde değiştirildi.

Ayrıca, ofisin hizmet birimleri kapsamında Finans Dairesi Başkanlığı kurularak, finansal sektör verilerinin analizi, finansal yapının geliştirilmesi, yeni finansal araçların sisteme kazandırılması, finansal teknolojiler alanının geliştirilmesi ve katılım finans konularında stratejiler belirlenmesi gibi görevler verildi. Yurtdışı Faaliyetler Dairesi Başkanlığının görevlerinde de düzenlemeye gidildi.

Kararnameyle kapatılan ofislere ilişkin geçiş hükümleri de düzenlendi. Kapatılan ofislerde görev yapan başkan ve başkan yardımcılarının görevleri sona ererken, ofislere ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve doküman, borç ve alacaklar ile hak ve yükümlülüklerin devir ve tasfiye işlemleri Cumhurbaşkanlığınca yerine getirilecek.

Siber Güvenlik Başkanlığı

177 sayılı Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde de düzenleme yapıldı.

Kararname ile Siber Güvenlik Başkanlığının görev alanına, kamunun dijital dönüşümüne ve kamuda yapay zeka uygulamalarına öncülük etmek, Dijital Türkiye (e-Devlet) hizmetlerinin sunumuna aracılık etmek ve bu alanlarda kurumlar arası işbirliğini artırmak gibi görevler de eklendi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesindeki Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görev kapsamında genişlemeye gidildi.

Kamu personel istihdam planlaması ve personel alım süreçlerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdam ilanlarının kamuoyuyla etkin ve şeffaf şekilde paylaşılması da Genel Müdürlüğün sorumluluğuna verildi.

Ayrıca, kamuda insan kaynağı yönetim modellemelerinin hayata geçirilmesi, yetenek gelişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve devlet teşkilatındaki birimlerin elektronik ortamda tanımlanması da Genel Müdürlüğün görevlerine eklendi.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları

Kararnameyle bazı Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının adlarında ve görevlerinde de değişiklikler yapıldı. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun adı "Sağlık Politikaları Kurulu" , Sosyal Politikalar Kurulunun adı "Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu", Yerel Yönetim Politikaları Kurulunun adı "Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu" olarak yeniden düzenlendi, "Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu" adıyla yeni kurul oluşturuldu.

Sağlık Politikaları Kurulu, sağlık sisteminin geliştirilmesi, tıbbi teknolojilerin yerlileştirilmesi ve bağımlılıkla mücadele gibi konularda politika önerileri geliştirecek.

Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici, sosyal hayata katılımlarını sağlayıcı ve kötü alışkanlıklardan koruyucu politika önerileri sunacak.

Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu, gıda sağlığı ve güvenliği, bitkisel ve hayvansal ürün arzının artırılması, su kaynaklarının etkin kullanımı ve yerli gen kaynaklarının korunması gibi alanlarda çalışmalar yapacak.

Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu ise afet ve acil durumlarla ilgili önleme, müdahale ve iyileştirme konularında politika önerileri geliştirecek, yerel yönetimler arası işbirliğini artıracak ve afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesi için stratejiler belirleyecek.