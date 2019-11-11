Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyareti açıklaması

11 Kasım 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12-13 Kasım tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek.

Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği ve mevkidaşıyla birlikte heyetlerarası görüşmelere de başkanlık edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacaktır" görüşüne yer verildi. Temaslar kapsamında, Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin istişaresi de yapılacak.

Öte yandan Erdoğan ABD'de işdünyası, Türk kökenli Amerikalılar ve müslüman toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecek.