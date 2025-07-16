Cumhurbaşkanlığı'ndan Tekirdağ'daki orman yangınına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına yönelik havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

Alevlere 6 dakika sonra müdahale edildi

Sosyal medya üzerinden yapılan bilgilendirmede, Şenköy Mahallesi kırsalında orman dışı bir alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktığı hatırlatıldı. Yangının başladığı sırada hava sıcaklığının 32 derece, rüzgar hızının ise saatte 46 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı. Alevlere çıkıştan yalnızca 6 dakika sonra, saat 13.40'ta ilk müdahalenin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, alevlerin kısa sürede ormanlık alana sıçradığı, sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla yayılarak Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerini tehdit ettiği belirtildi. Bu nedenle söz konusu bölgelerde AFAD koordinasyonunda tahliyeler gerçekleştirildiği bildirildi.

Müdahaleler gece boyunca devam etti

Açıklamada "Yangının başlamasından itibaren AFAD ile birlikte, can ve mal kaybı yaşanmaması adına öncelikle Orman Genel Müdürlüğü ekipleri meskun mahallerde tedbir alma maksatlı çalışmalar yürütmüştür. Yerleşim yerleri istikametinde enerjisi, ilerleme istikametinde ise hızı düşürülen yangının kontrol altına alınmasına yönelik havadan ve karadan çalışmalar devam etmektedir" denilirken gece boyunca süren yoğun müdahaleye sabah saatleriyle birlikte hava araçlarının da dahil olduğu ifade edildi.

Yangına müdahalede şu an için 15 uçak, 19 helikopter, 76 arazöz ve 509 personelin görev yaptığı aktarıldı.