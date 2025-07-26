Cumhurbaşkanlığı'ndan yangın açıklaması: Dört ilde mücadele sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülkenin dört farklı noktasında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, yangınlara yönelik müdahalenin havadan ve karadan yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Eymir, Antalya Gazipaşa, Karabük Safranbolu ve Mersin Silifke bölgelerindeki yangınlara toplamda 10 uçak ve 47 helikopter ile müdahale ediliyor. Kara unsurları da koordineli bir şekilde sahadaki çalışmalara destek sağlıyor.

Yangınlara yapılan müdahaleye ilişkin detaylar şöyle paylaşıldı:

* Ankara Eymir: 2 uçak, 5 helikopter

* Antalya Gazipaşa: 2 uçak, 11 helikopter

* Karabük Safranbolu: 2 uçak, 23 helikopter

* Mersin Silifke: 4 uçak, 8 helikopter ve kara ekipleri

Açıklamada, müdahale çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, ilgili tüm kurumların katkılarıyla sürdürüldüğü ifade edildi.

Yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiği vurgulanan açıklamada, vatandaşların yetkili kurumların yönlendirmelerine dikkatle uymaları gerektiği de hatırlatıldı.