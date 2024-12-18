Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda; Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edildi. Görüşmelere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşma yaptı. Yılmaz, eğitimin bu sene de bütçeden en büyük payı aldığını belirtti.
Genel Kurul'da saat 11.00’de 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 5-14. maddeleri görüşülecek.