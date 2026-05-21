Cumhurbaşpkanı Erdoğan'dan savunma sanayii mesajı: Caydırıcılığımızı artıracağız

Efes-2026 Tatbikatı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel gelişmeler karşısında savunma kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini söyledi. Erdoğan, savunma sanayisinde son yıllarda atılan adımların Türkiye’nin caydırıcılığını artırdığını ifade etti.

“Barışı ve insani değerleri savunacağız”

Türkiye’nin bölgede barıştan yana tutumunu sürdüreceğini belirten Erdoğan, özellikle Gazze’de yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Erdoğan, “Türkiye olarak barışı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de ve bölgede insani değerleri savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu yıl da 50'nin üzerinde ülkeden 1300'ün üzerinde askeri personel tatbikatımıza katılıyor. Türk ordusu barışın ve istikrarın ordusudur. Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş aksine gittiği her yeri tamir etmiştir. İmar ve ihya etmiştir. Türk ordusu küresel ve bölgesel barışın, istikrarında en önemli güvencesidir.

"Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmanın bilincindeyiz"

Güvenlik paradigmalarının değiştiği, hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler yeni ittifaklar kuruluyor ama yeni bir düzen kurulamıyor. Türkiye'nin adı, yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak daha fazla öne çıkıyor. Başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her konuda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmanın bilincindeyiz.

Caydırıcılığımızı artırarak, savunma sanayinde başlattığımız atılım hamlemizi artırarak, Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan çıkarmak istiyoruz. Türkiye olarak barışı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de ve bölgede insani değerleri savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur. Biz bu güvenin sarsılmasına izin vermeyeceğiz. Bu düşüncelerle Efes-2026 Tatbikatına katılan dost ve müttefik ülkelere teşekkür ediyorum. Rabbim kahraman ordumuzu her zaman muvaffak eylesin."