Cumhuriyet, 100 yıllık gururdur

Takip Et

Cengiz Şimşek / Gaziantep OSB Başkanı

Tarihinde hiçbir zaman esarete ve boyunduruğa boyun eğmemiş olan milleti­mizin hür ve bağımsız yaşa­ma azminin göstergesi olan Cumhuriyeti ilelebet yaşat­mak en büyük hedefimizdir. Cumhuriyetin 100’üncü yı­lında bölgemize ve dünya­ya baktığımızda, Gazi Mus­tafa Kemal Atatürk’ün, “En büyük eserim” dediği Cum­huriyetimizin kıymetini ve önemini daha iyi bir şekil­de anlıyoruz. Savaşın, ölüm­lerin, kan ve gözyaşının ek­sik olmadığı coğrafyamız­da, Atatürk’ün, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözlerinin ne kadar kıymetli olduğunu gö­rüyoruz.

İkinci yüzyılda bizlere dü­şüne en büyük görev, bir ta­raftan Cumhuriyeti koru­mak ve ilelebet yaşatmak, di­ğer taraftan da ülkemizi her anlamda daha güçlü hale ge­tirmek için bıkmadan, usan­madan çalışmaktır. Biz Ga­ziantepli sanayiciler olarak, 100 yıl önce her türlü imkan­sızlığa rağmen kendilerin­den kat be kat güçlü olan düş­manı yurdumuzdan kovarak Türkiye Cumhuriyetini ku­ran atalarımızın mücadele azmini ve ruhunu kendimize örnek alıyoruz. Aynı azim ve kararlılıkla, ülkemizin kal­kınma hamlesine katkı sun­mak için çaba gösteriyoruz. Çünkü, Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk’ün de de­diği gibi, ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düş­künlükten kurtulamaz; güç­lü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; top­lumsal ve siyasal yıkımlar­dan kaçamaz. Ekonomik kal­kınma, Türkiye'nin hür, ba­ğımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.