Cumhuriyet, 100 yıllık gururdur
Tarihinde hiçbir zaman esarete ve boyunduruğa boyun eğmemiş olan milletimizin hür ve bağımsız yaşama azminin göstergesi olan Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak en büyük hedefimizdir.
Cengiz Şimşek / Gaziantep OSB Başkanı
Tarihinde hiçbir zaman esarete ve boyunduruğa boyun eğmemiş olan milletimizin hür ve bağımsız yaşama azminin göstergesi olan Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak en büyük hedefimizdir. Cumhuriyetin 100’üncü yılında bölgemize ve dünyaya baktığımızda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “En büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizin kıymetini ve önemini daha iyi bir şekilde anlıyoruz. Savaşın, ölümlerin, kan ve gözyaşının eksik olmadığı coğrafyamızda, Atatürk’ün, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözlerinin ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz.
İkinci yüzyılda bizlere düşüne en büyük görev, bir taraftan Cumhuriyeti korumak ve ilelebet yaşatmak, diğer taraftan da ülkemizi her anlamda daha güçlü hale getirmek için bıkmadan, usanmadan çalışmaktır. Biz Gaziantepli sanayiciler olarak, 100 yıl önce her türlü imkansızlığa rağmen kendilerinden kat be kat güçlü olan düşmanı yurdumuzdan kovarak Türkiye Cumhuriyetini kuran atalarımızın mücadele azmini ve ruhunu kendimize örnek alıyoruz. Aynı azim ve kararlılıkla, ülkemizin kalkınma hamlesine katkı sunmak için çaba gösteriyoruz. Çünkü, Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk’ün de dediği gibi, ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz. Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.