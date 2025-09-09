Cumhuriyet Halk Partisi 102 yaşında

Türkiye’nin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923’te “Halk Fırkası” adıyla kurulan parti, 1924’te adını “Cumhuriyet Halk Fırkası” yaptı. 1935’teki 4. Olağan Kurultay’da ise bugünkü adıyla Cumhuriyet Halk Partisi adını aldı.

CHP, 1923–1950 yılları arasında aralıksız iktidarda kalırken, 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle kapatıldı. Parti, 9 Eylül 1992’de yeniden açılarak siyasete döndü.

Bugüne kadar partinin genel başkanlık görevini Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel üstlendi. CHP’nin mevcut genel başkanı Özgür Özel, 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultay’da seçildi, 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultay’da da güven tazeledi.

Kurultaylar ve tarihsel dönüm noktaları

CHP’nin ilk kurultayı Sivas Kongresi kabul edilirken, partide bugüne kadar 38 olağan ve 21 olağanüstü kurultay düzenlendi. 1927’deki 2. Olağan Kurultay, Atatürk’ün 36 saat 33 dakika süren ve “Gençliğe Hitabe” ile sona eren Büyük Nutuk konuşmasına sahne oldu.

CHP’nin 1935’teki 4. Olağan Kurultayı ise Atatürk’ün katıldığı son kurultay olarak tarihe geçti. Partinin amblemi olan altı okun felsefesini oluşturan ilkeler, 1931’de “Devletçilik ve Devrimcilik”in eklenmesiyle tamamlandı.

İnönü’den Özel’e genel başkanlar zinciri

Atatürk’ün vefatının ardından 1938’de genel başkanlığa seçilen İsmet İnönü, 33 yıl görevde kalarak partinin en uzun süre genel başkanlık yapan ismi oldu. 1972’de görevi devralan Bülent Ecevit döneminde CHP, “Karaoğlan” sloganıyla yeni bir siyasi kimlik kazandı.

Parti, 1992’de yeniden açıldıktan sonra Deniz Baykal liderliğinde siyasete döndü. Onun ardından kısa süreliğine genel başkanlık yapan Altan Öymen ve Hikmet Çetin görev aldı. 2010’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesiyle CHP’de yeni bir dönem başladı. Kılıçdaroğlu, 13 yılın ardından 2023’te yerini Özgür Özel’e bıraktı.

CHP, 21 Eylül 2025’te Ankara’da 22. Olağanüstü Kurultayını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.