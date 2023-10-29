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"Cumhuriyet, insanları bir arada tutan temel harçtır"

Elbette Cumhuriyetimizi yalnızca korumak ve kollamakla kalamayız. Aynı zamanda eğitim, sağlık, istihdam açısından ilerletmemiz gerekiyor. Bu güzel ülke bizim, hepimizin. Hepimize yeter. İşte cumhuriyet, ülke insanlarını bir arada tutan en önemli harçtır.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen / Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı

Eskişehir, tarihi 5 bin yıl önceye uzanan, birçok medeniyete, birçok uy­garlığa ev sahipliği yapmış ka­dim bir Anadolu şehridir. Os­manlı’nın kuruluşuna sahne ol­muş, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın en önemli muhabereleri Eskişe­hir ve çevresinde yaşanmıştır. İşgal ordularının İzmir’de de­nize dökülmesinin ilk ateşi, he­men yanı başımızdaki İnönü’de yakılmıştır. Cumhuriyet’in ila­nından sonra, birçoğu devlet eliyle yapılan büyük sanayi ku­ruluşları ve fabrikalar sayesin­de çabucak toparlanmış ve bu­günlere gelinmiştir. Bugünkü modern ve çağdaş Eskişehir’in temelleri daha o günlerde Mus­tafa Kemal Atatürk sayesinde atılmıştır.

Bugün geldiğimiz noktayı asla yeterli göremeyiz

100 yıllık Cumhuriyetimizin bugün bulunduğu noktayı asla yeterli göremeyiz. Çünkü dünya büyük bir kutuplaşmanın için­de. Gerek dinler arası gerginlik­ler ve savaşlar, gerekse gelir da­ğılımındaki adaletsizlik her za­man güçlü ve ayakta kalmamızı gerektiriyor. Bunun yegane şartı da, Atatürk’ün kurduğu Cumhu­riyeti ilelebet korumak ve kol­lamak, gelecek nesillere teslim etmektir.

Elbette Cumhuriyetimizi yal­nızca korumak ve kollamakla kalamayız. Aynı zamanda eği­tim, sağlık, istihdam açısından ilerletmemiz gerekiyor. Demok­rasimizi tüm kurumlarla birlik­te daha sağlam ve işler hale getir­meliyiz. Hukuk sistemimizi daha üst seviyelere yükseltmeli, gelir adaletini sağlamalı, vatandaşla­rımızı kutuplaştırmadan, ayrış­tırmadan bir arada yaşamaları­nı sağlamalıyız. Bu güzel ülke bi­zim, hepimizin. Hepimize yeter. İşte cumhuriyet, ülke insanlarını bir arada tutan en önemli harçtır.

Gençlerimiz emanete sahip çıkmak için çok çalışmalı

Birkaç şey de gençlerimize söylemek isterim. Cumhuriye­ti biz nasıl atalarımızdan, baba­larımızdan, analarımızdan dev­raldıysak, zamanı geldiğinde sizlere devredeceğiz. Sizlerin de en önemli vazifeniz alacağınız emaneti sizlerden sonraki nesil­lere ulaştırmak olmalıdır. Hem ülkemizin geleceği, hem de ken­di geleceğiniz için çok çalışma­lısınız. Kültür sanat faaliyetle­rini yakından takip etmelisiniz. Unutmayınız ki, bir ülkenin ge­lişmişlik seviyesi yalnızca eko­nomisinin büyüklüğüyle ölçül­mez. Aynı zamanda kültür ve sanat alanında yaptıkları ve sa­hip oldukları değerlerle ölçü­lür. Cumhuriyetimizin daha ni­ce yüzyıllarca dimdik ayakta ka­lacağına inancım tamdır. Tüm hemşerilerimin tüm Türk mille­tinin Cumhuriyet Bayramın en içten dileklerle kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bugü­ne kadar bu vatan için canlarını ve kanlarını veren tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla selamlıyo­rum.