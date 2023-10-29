"Cumhuriyet, insanları bir arada tutan temel harçtır"
Elbette Cumhuriyetimizi yalnızca korumak ve kollamakla kalamayız. Aynı zamanda eğitim, sağlık, istihdam açısından ilerletmemiz gerekiyor. Bu güzel ülke bizim, hepimizin. Hepimize yeter. İşte cumhuriyet, ülke insanlarını bir arada tutan en önemli harçtır.
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen / Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
Eskişehir, tarihi 5 bin yıl önceye uzanan, birçok medeniyete, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim bir Anadolu şehridir. Osmanlı’nın kuruluşuna sahne olmuş, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın en önemli muhabereleri Eskişehir ve çevresinde yaşanmıştır. İşgal ordularının İzmir’de denize dökülmesinin ilk ateşi, hemen yanı başımızdaki İnönü’de yakılmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra, birçoğu devlet eliyle yapılan büyük sanayi kuruluşları ve fabrikalar sayesinde çabucak toparlanmış ve bugünlere gelinmiştir. Bugünkü modern ve çağdaş Eskişehir’in temelleri daha o günlerde Mustafa Kemal Atatürk sayesinde atılmıştır.
Bugün geldiğimiz noktayı asla yeterli göremeyiz
100 yıllık Cumhuriyetimizin bugün bulunduğu noktayı asla yeterli göremeyiz. Çünkü dünya büyük bir kutuplaşmanın içinde. Gerek dinler arası gerginlikler ve savaşlar, gerekse gelir dağılımındaki adaletsizlik her zaman güçlü ve ayakta kalmamızı gerektiriyor. Bunun yegane şartı da, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti ilelebet korumak ve kollamak, gelecek nesillere teslim etmektir.
Elbette Cumhuriyetimizi yalnızca korumak ve kollamakla kalamayız. Aynı zamanda eğitim, sağlık, istihdam açısından ilerletmemiz gerekiyor. Demokrasimizi tüm kurumlarla birlikte daha sağlam ve işler hale getirmeliyiz. Hukuk sistemimizi daha üst seviyelere yükseltmeli, gelir adaletini sağlamalı, vatandaşlarımızı kutuplaştırmadan, ayrıştırmadan bir arada yaşamalarını sağlamalıyız. Bu güzel ülke bizim, hepimizin. Hepimize yeter. İşte cumhuriyet, ülke insanlarını bir arada tutan en önemli harçtır.
Gençlerimiz emanete sahip çıkmak için çok çalışmalı
Birkaç şey de gençlerimize söylemek isterim. Cumhuriyeti biz nasıl atalarımızdan, babalarımızdan, analarımızdan devraldıysak, zamanı geldiğinde sizlere devredeceğiz. Sizlerin de en önemli vazifeniz alacağınız emaneti sizlerden sonraki nesillere ulaştırmak olmalıdır. Hem ülkemizin geleceği, hem de kendi geleceğiniz için çok çalışmalısınız. Kültür sanat faaliyetlerini yakından takip etmelisiniz. Unutmayınız ki, bir ülkenin gelişmişlik seviyesi yalnızca ekonomisinin büyüklüğüyle ölçülmez. Aynı zamanda kültür ve sanat alanında yaptıkları ve sahip oldukları değerlerle ölçülür. Cumhuriyetimizin daha nice yüzyıllarca dimdik ayakta kalacağına inancım tamdır. Tüm hemşerilerimin tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramın en içten dileklerle kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bugüne kadar bu vatan için canlarını ve kanlarını veren tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla selamlıyorum.