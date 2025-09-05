Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a veda
Çekmeköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için cenaze töreni düzenlendi.
3 Eylül'de İstanbul Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucunu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı.
Küçükyalı Mezarlığı'na defnedilecek
Ercan Kayhan için bugün Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde Cuma namazını müteakiben cenaze namazı düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Kayhan, son yolculuğuna uğurlandı. Kayhan'ın Küçükyalı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Kayhan için düzenlenen cenaze namazına Kayhan'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve vatandaşlar katıldı.