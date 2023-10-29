Cumhuriyet, tarihimizin en büyük modernleşme hamlesidir
Cumhuriyet, tarihimizin en büyük modernleşme hamlesiyle taçlandırılmış bir zaferdir. Gelecek nesillere gurur duyacakları bir Tarsus bırakmak amacıyla, cumhuriyetin mirasını korumaya kararlıyız.
Dr. Haluk Bozdoğan / Tarsus Belediye Başkanı
Cumhuriyet, tarihimizin en büyük modernleşme hamlesiyle taçlandırılmış bir zaferdir. Gelecek nesillere gurur duyacakları bir Tarsus bırakmak amacıyla, cumhuriyetin mirasını korumaya kararlıyız. Cumhuriyetimizin 100. yılına adım attığımız bu dönem, Türkiye'nin tarihindeki dönüm noktalarından birini kutluyoruz. 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ulusumuzun tarihini, kültürünü ve kimliğini şekillendiren bir dönemin başlangıcıydı. Cumhuriyetin 100’üncü. yılı, bu büyük dönüşümün ve gelişimin yıl dönümünü anmak için bir vesile olarak karşımızda duruyor.
Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti temelinde, hak, hukuk ve adalet ilkelerine dayalı olarak kurulmuştur. Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolüdür. Tarsus Belediyesi olarak şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimseyerek, üretimi artırarak ve toplumsal adaleti her alanda sağlayarak, Tarsus’umuzu uluslararası örnek kent seviyesine taşımak için çaba harcıyoruz.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrettiği gibi, Yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Zenginlik ve onun doğal sonucu olan refah ve mutluluk sadece çalışkanların hakkıdır. Bu bilinçle, kararlılıkla ve cesaretle ilerliyor, kentimize, halkımıza, Atatürk'e ve O'nun kurduğu Cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman gazilerimizi rahmetle anarken, bu toprakları vatan kılan şehitlerimize minnettarlıkla yaklaşarak, Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü bir kez daha coşkuyla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.