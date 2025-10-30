Cumhuriyet’in 102’nci yılında Anıtkabir’e 1 milyondan fazla ziyaretçi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıl dönümünde 1 milyon 125 bin 311 vatandaş Anıtkabir’i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı tarafından gerçekleştirilen resmi törenin ardından saat 12.00’de ziyarete açılan Anıtkabir’de her yaştan çok sayıda vatandaş mozoleye çiçek bıraktı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 1 milyon 125 bin 311 kişi Anıtkabir’i ziyaret etti.