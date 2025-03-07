Cumhuriyet'in ilk kadın amirali: Gökçen Fırat

Cumhuriyet dönemi denizcilik tarihimizde ilk Türk kadın amiral rütbesine ulaşma başarısını gösteren Gökçen Fırat, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde, imza attığı başarıdan duyduğu gururdan Türkiye'nin stratejik önemine ve gençlere yönelik tavsiyelere bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

Gökçen Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev alan bir kadın albay olarak ilk defa üst rütbeye terfi ettirildi ve 2023'teki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında tuğamiralliğe yükseltildi. TSK'nin başarılı ismi, AA'nın sorularını cevapladı ve hakkında merak edilenleri anlattı.

"İlk Türk kadın amiral olmak büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı"

Başarısıyla dikkat çeken Fırat, tarihimizdeki ilk kadın amiral olmanın kendisinde yarattığı hissi şu sözlerle tanımladı:

"Şanlı ve köklü denizcilik tarihimizde ilk Türk kadın amiral rütbesine Cumhuriyet dönemimizde erişmekten çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bunun şu anda donanmamızda görev yapan kadın subaylarımız, ayrıca harp okullarında okuyan genç kızlarımız, harp okullarında okumayı hayal eden genç kızlarımız için motivasyon olduğunu, ayrıca 'Kadınlar eğer başarılı da olsa yükselemez, terfi edemez.' şeklinde kalıplaşmış bir düşünce varsa, bu düşüncenin kırılması anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat vurgulamak istediğim bir konu var. Türk Silahlı Kuvvetlerinin altında üniformalarımızın içinde kadın erkek hepimiz eşitiz... Hepimiz ülkemize hizmet etmek için buradayız."

Türkiye'nin stratejik önemine dikkat!

Türkiye'nin Asya ile Avrupa'yı birleştiren köprü olduğuna dikkat çeken Tuğamiral Fırat, "Türkiye üç tarafı denizlerle çevrilmiş bir ülke. Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkeyiz. Bu denizler tarih boyunca da şu anda da her zaman küresel nüfus mücadelelerinin, rekabet alanlarının sahnesi olmuş ve hala olmakta. 462 bin kilometrekare Mavi Vatanımız var. Bu, toplam yüz ölçümümüzün yüzde 60'ı demek. Enerji nakil hatlarının, deniz yollarının üzerindeyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin sahip olduğu konum bize denizci devlet, denizci millet olmayı tercih olarak, seçenek olarak sunmuyor, bunu bize zorunluluk olarak getiriyor. Bu yüzden denizlerde çok güçlü ve etkin olmak zorundayız" dedi.

"Gençler en az iki dil bilmeli"

Tuğamiral Gökçen Fırat, başarısının izinden gelmek isteyen gençlere de yabancı dil gerekliliğinden teknolojik bilgi birikimine dair pek çok konuda tavsiyelerde bulundu: "Çok kitap okusunlar... İnterneti doğru kullanmayı bilirseniz, faydalı kullanmayı bilirseniz aslında muazzam bir kütüphane. Denizcilik tarihimizi öğrensinler, tarihimizi öğrensinler. Ayrıca, dünyada operasyonel anlamda, stratejik anlamda neler oluyor bitiyor, farkındalıklarını artıracakları yayınları takip etsinler. Kullandıkları her bir cihazın, sistemin teknik özelliklerini çok iyi bilsinler ve bunlardan taktik anlamda nasıl daha iyi faydalanabileceklerine kafa yorsunlar..

Gençlerimiz eğer bu gücün bir parçası olmak, Mavi Vatanımızın bir savunucusu olmak istiyorlarsa her şeyden önce askerliği ve denizciliği bir meslek olarak değil, yaşam tarzı olarak benimsemeliler çünkü askerlik ve denizcilik meslek değil, yaşam tarzıdır." Yabancı dil öğrenmenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Fırat, gençlerin ayrıca en az iki dili çok iyi şekilde konuşacak düzeyde kendilerini geliştirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanlığı

Fırat, Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanlığı konusunda da bilgi verdi: "Fonksiyonlarımızdan bir tanesi Deniz Kuvvetlerimizin geleceğinin şekillenmesinde kuvvet yapısı planımızın oluşturulması. Bu plana ulaşılması için gerekli olan modernizasyon projelerinin başlatılması, planlanması ve bu planların hayata geçirilmesi için gerekli kaynağın, yani bütçesinin programlanması. Bu çok geniş kapsamlı bir süreç. Diğer başkanlıklarla koordineli olarak karargah çalışmasını gerektiriyor. Bir başka başkanlığın yaptığı çalışmanın sonucu bizim çalışmamızın girdisini, başlangıcını oluşturuyor. Ayrıca, yaptığımız analiz programlarıyla desteklediğimiz bilimsel karar destek süreçlerini işletiyoruz."

1998'den bugüne Tuğamiral Gökçen Fırat...

Fırat, Deniz Harp Okulundan 1998'de mezun olmasının ardından 1998-2017 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli birliklerinde görev yaptıktan sonra TCG Yavuz firkateyninde sualtı silahları subaylığı ve denizaltı savunma harbi subaylığı görevlerini yürüttü. Daha sonra 2003-2005 yıllarında Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'de görev alan Fırat, Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı olarak da görev üstlendi.

Fırat, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahlarında da çeşitli görevleri yerine getirmesinin yanı sıra NATO görevleri kapsamında birçok ülkede Türkiye'yi temsil etti. 2023'teki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında tuğamiralliğe yükseltildi.