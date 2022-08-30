“Cumhuriyet’in Kazanıldığı Topraklar”da tam bağımsızlık ateşi sönmedi

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına uzanan zorlu mücadelenin kilidi Afyonkarahisar, Büyük Taarruz’un 100’üncü yılı ve kurtuluşunu görkemli törenlerle kutladı.

Afyonkarahisar Valiliği organizasyonunda “100. Yılda 100 Etkinlik” adıyla hazırlanan Büyük Taarruz Zafer Haftası programı kapsamında, şehir merkezi ve ilçelerde bir dizi kutlama ve etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından düzenlenen törenlere katılmak üzere gelen on binlerce ziyaretçi ile birlikte Afyonkarahisar’da, bir asırlık zafere yakışan görüntüler yaşandı. Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve tüm sivil toplum kuruluşlarının katkısı ile düzenlen etkinliklerle, 100’üncü kutlamaları tam anlamıyla şölene dönüştü.

Hava Meydan Komutanlığı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri Harp ve Silah Araçları Sergisi’nde, Kara, Deniz, Hava ve Hava Kurumu’na ait askeri araçlar ziyaretçilere açıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Komutanlıkları, Türk Hava Kurumu ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla Türk Yıldızları Ay Yıldız ve Zafer Haftası 100. Yıl Özel gösterisi, helikopter kanat ve üzüm salkımı gösterisi, hava muharip uçak gösterisi, paraşüt, balon ve yamaç paraşütü gösterileri gerçekleştirildi. Türkiye’nin 81 ilinden gelen 1.922 gencin katılımıyla saat 19.20’de 100 meşaleli, bin 922 metrelik Türk Bayrağı geçit töreni halkın geniş katılımı ile yapıldı.

Kocatepe Anıtı, Giresunlular Şehitliği, Çiğiltepe Şehitliği, Büyük Taarruz Şehitliği ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği ziyaret edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan Büyük Taarruz’un anlatıldığı “Zafer Yolu 100.Yıl Son Söz “ projesi Kütahya, Uşak ve İzmir ile birlikte Afyonkarahisar’da da sahnelendi. Atlı Birlikleri Büyük Taarruz Karargahı’ndan İzmir’e uğurlandı. 25 Ağustos akşamı bando eşliğinde Çakırözü Köyü’nde Kocatepe’ye temsili yürüyüş gerçekleştirildi. Taarruz kararının alındığı Kocatepe Anıtı’nda düzenlenen törende, saygı duruşu, 100 pare top atışı, İstiklal Marşı’nın okunması ve Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesi ile birlikte devlet büyüklerinin mesajları okundu.

Hafta boyunca Afyonkarahisar’da fotoğraf sergileri, sempozyumlar, konferanslar, Afyonkarahisar’dan başlayıp İzmir’de noktalanacak Zafer Ultra Maratonu, Zafer Havalimanı tarafından lazer ve ışık gösterisi, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü, kahramanlık türküleri dinletisi, konserler, video gösterimleri ile TRT’nin “İstiklal Yolu: Büyük Taarruz”için hazırladığı belgeselin tanıtım programı düzenlendi. Dereçine ve Şuhut ilçelerinde de 100’üncü yıla özel kutlama ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'a 4.2 milyar liralık yatırım

Kütahya’daki törenin ardından Afyonkarahisar’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Meydanı’nda Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları vesilesiyle bir konuşma yaptı. Erdoğan ayrıca Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni’nde, bakanlıklar ve belediyelere ait 4 milyar 200 milyon liralık tamamlanmış 220 adet yatırımın resmi açılışını gerçekleştirdi.