Cumhuriyet’ten aldığımız güçle 69 yıldır ülkemizi geleceğe taşıyoruz

Abdi Serdar Üstünsalih / VakıfBank Genel Müdürü

Vakıf kaynaklarını ekono­mik kalkınmanın ihtiyaç­ları doğrultusunda en iyi biçimde değerlendirmek ama­cıyla 1954’te kurulan VakıfBank, kısa sürede genç Cumhuriyet’in ekonomideki lokomotifine dö­nüştü. Kurulduğu günden bu ya­na toplumun farklı kesimlerin­den ihtiyaç sahiplerinin yanında durarak ülke ekonomisinin kal­kınmasına ve toplumsal refahın artmasına katkıda bulundu. Bir kamu bankası olma sorumlulu­ğuyla müşterilerine, çalışanla­rına, hissedarlarına ve topluma kattığı değerleri sürekli artırma misyonuyla hareket eden Vakıf­Bank, bugün yurt içi ve yurt dı­şında bine yaklaşan şubesi ve 20 bin çalışanıyla büyük bir aileye ulaşmış durumda. VakıfBank’ın 2023 yılının ilk yarısında aktif büyüklüğü, geçen yılın aynı dö­nemine göre, yüzde 71 oranında artarak 2.2 trilyon TL’ye ulaştı. Türkiye’nin en büyük iki ban­kasından biri olma konumunu koruyan bankamız, üretimi, is­tihdamı, ihracatı ve hane halkı­nı destekleyerek 2023 yılı hazi­ran sonu itibarıyla nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla müşterile­rine 1.6 trilyon TL’ye varan des­tek sağladı. Bu başarılı finansal sonuçların ardında çalışma ar­kadaşlarımızın kıymetli emeği, güçlü bilgi işlem altyapımız, diji­talleşmedeki öncü rolümüz, yurt dışında itibarımızın bir nişanesi olan kaynak teminimiz ve sürdü­rülebilirlik alanındaki adımları­mız yer alıyor.

Sektörümüze öncülük eden yenilikçi ürün ve hizmetleri müşterilerimizle buluşturur­ken “Dijital kolaylaştırır” yakla­şımımızla kendi Ar-Ge Merke­zi’mizde geliştirdiğimiz inovatif uygulamaları devreye alıyoruz. Dijital bankacılık alanında sun­duğumuz hızlı, kolay ve güvenilir bankacılık hizmetleri sayesinde dijital müşteri sayımızı her ge­çen gün artırırken “Bir sonraki bankacılık” mottosuyla devre­ye aldığımız Vinov gibi ürünle­rimizle ticari bankacılık alanına da yeni bir soluk getiriyoruz. Bu­gün eriştiğimiz dijital olgunluk seviyemiz ile verimliliği artıra­rak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor, ayrıca bütünsel sürdürülebilir bankacılık anlayı­şımızla çevremize ve dünyamıza katkı sunuyoruz.

Spora verdiğimiz katkıyla gençlerin yanında yer aldık

Finansal faaliyetlerimizin yanı sıra spor, kültür ve eğitim alanında yürüttüğümüz sos­yal sorumluluk projelerimizle, ülkemizin geleceği olan gençle­rimizin hayatlarına dokunuyo­ruz. Türk sporunun medarıifti­harı VakıfBank Spor Kulübümüz ile ''Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan ta­kımı'' konumundayız. Bugün VakıfBank’ın İstanbul (Bağlar­başı, Beylükdüzü, Kartal), Anka­ra (Batıkent, Yaşamkent), İzmir (Konak ve Ulukent), Bursa (Nilü­fer ve Özlüce) ve Bosna Hersek’te (Saraybosna) yer almak üze­re toplam 10 adet spor okulu bu­lunuyor. Okullarımızda yetişen sporcu adayları, alanında uzman ve tecrübeli antrenörlerden eği­tim alma imkanına sahip oluyor. Her sezon belirli yaş grupların­da kız çocuklarının kabul edildi­ği okullarımızda temel voleybol eğitimi alan sporcu adayları ara­sından yeterli görülenler ise Va­kıfBank altyapı takımlarına da­hil ediliyor. Türk kadınına fırsat verildiği zaman neler yapabile­ceğinin bir göstergesi haline ge­len VakıfBank Spor Kulübü’müz Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkarken Türk sporunu layık ol­duğu yere taşımanın da gururu­nu ülkemize yaşatıyor.

BİLSEM ile yeni nesli geleceğe hazırlıyoruz

VakıfBank için toplumsal re­fahı büyütmenin ve ülkemi­zi ileriye taşımanın en heyecan verici yolu ise yeni nesil ile be­raber yol almaktan geçiyor. Ban­kamız Millî Eğitim Bakanlığı ile 2017’den beri yürüttüğü BİL­SEM Projesi’nde özel yetenekli çocukların hayallerine ortak olu­yoruz. VakıfBank, katkıda bulun­duğu 70 atölyede çocuklarımızı Cumhuriyet’imizin geleceğine hazırlayacak yapay zekâ, mekat­ronik gibi teknolojilerle tanıştı­rıyor. Diğer yandan gençlere yö­nelik düzenlediğimiz bootcamp, hackhaton gibi etkinlikler saye­sinde de yazılım alanında kendi­ni geliştirmek isteyen ve gelece­ğin dijital dünyasında söz sahibi olmayı amaçlayan gençler ile bu­luşuyoruz. Bu projelerimiz saye­sinde gençlere projelerini hayata geçirme fırsatı ve yeni iş imkân­ları sunarken onlardan da ilham alıyoruz.

Türkiye’nin en büyük iki ban­kasından biri olarak, 69 yıldır azimle yürüttüğümüz ‘Daima Türkiye’nin yanında olma’ mis­yonumuzu Cumhuriyet’imizin yeni yüzyılında da aynı özveri, kararlılık ile sürdürmeye devam edeceğiz.

Kültür yayınları ile çağdaş eserleri kazandırdık

Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında VakıfBank olarak gurur duyduğumuz diğer güçlü kasımız ise VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY). Türkiye’den ve dünyadan klasikler i le çağdaş eserleri, ilk basım, tıpkıbasım ya da ilk tercüme gibi yollarla literatüre kazandıran VBKY bu yıl beşinci yaşını kutluyor. VBKY, yayıncılıkta özenli ve yerelden evrensele ulaşan geniş seçkisiyle okurlarımızdan büyük ilgi gördü. Farklı disiplinlerde yerli yabancı pek çok yazarın büyük kitlelere ulaşmasına katkı sağlarken bıraktığımız kalıcı eserler ile de VBKY aracılığıyla Türkiye’nin kültürel mirasına değer katıyoruz. Yayıncılık alanında VBKY ile ortaya koyduğumuz başarı her geçen gün büyürken Cumhuriyet’imizin hedeflediği ufuk açıcı, öğretici edebi eserleri okurlarla buluşturmanın kıvancını taşıyoruz.