Cumhuriyet’ten aldığımız güçle 69 yıldır ülkemizi geleceğe taşıyoruz
Faaliyetlerine 1954 yılında başlayan VakıfBank, kısa sürede genç Cumhuriyet’in ekonomideki lokomotifine dönüştü. Bugün itibarıyla Cumhuriyetten aldığımız güçle ülkemizin kalkınmasına ve toplumsal refahın artmasına katkı veriyoruz.
Abdi Serdar Üstünsalih / VakıfBank Genel Müdürü
Vakıf kaynaklarını ekonomik kalkınmanın ihtiyaçları doğrultusunda en iyi biçimde değerlendirmek amacıyla 1954’te kurulan VakıfBank, kısa sürede genç Cumhuriyet’in ekonomideki lokomotifine dönüştü. Kurulduğu günden bu yana toplumun farklı kesimlerinden ihtiyaç sahiplerinin yanında durarak ülke ekonomisinin kalkınmasına ve toplumsal refahın artmasına katkıda bulundu. Bir kamu bankası olma sorumluluğuyla müşterilerine, çalışanlarına, hissedarlarına ve topluma kattığı değerleri sürekli artırma misyonuyla hareket eden VakıfBank, bugün yurt içi ve yurt dışında bine yaklaşan şubesi ve 20 bin çalışanıyla büyük bir aileye ulaşmış durumda. VakıfBank’ın 2023 yılının ilk yarısında aktif büyüklüğü, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 71 oranında artarak 2.2 trilyon TL’ye ulaştı. Türkiye’nin en büyük iki bankasından biri olma konumunu koruyan bankamız, üretimi, istihdamı, ihracatı ve hane halkını destekleyerek 2023 yılı haziran sonu itibarıyla nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla müşterilerine 1.6 trilyon TL’ye varan destek sağladı. Bu başarılı finansal sonuçların ardında çalışma arkadaşlarımızın kıymetli emeği, güçlü bilgi işlem altyapımız, dijitalleşmedeki öncü rolümüz, yurt dışında itibarımızın bir nişanesi olan kaynak teminimiz ve sürdürülebilirlik alanındaki adımlarımız yer alıyor.
Sektörümüze öncülük eden yenilikçi ürün ve hizmetleri müşterilerimizle buluştururken “Dijital kolaylaştırır” yaklaşımımızla kendi Ar-Ge Merkezi’mizde geliştirdiğimiz inovatif uygulamaları devreye alıyoruz. Dijital bankacılık alanında sunduğumuz hızlı, kolay ve güvenilir bankacılık hizmetleri sayesinde dijital müşteri sayımızı her geçen gün artırırken “Bir sonraki bankacılık” mottosuyla devreye aldığımız Vinov gibi ürünlerimizle ticari bankacılık alanına da yeni bir soluk getiriyoruz. Bugün eriştiğimiz dijital olgunluk seviyemiz ile verimliliği artırarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor, ayrıca bütünsel sürdürülebilir bankacılık anlayışımızla çevremize ve dünyamıza katkı sunuyoruz.
Spora verdiğimiz katkıyla gençlerin yanında yer aldık
Finansal faaliyetlerimizin yanı sıra spor, kültür ve eğitim alanında yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimizle, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin hayatlarına dokunuyoruz. Türk sporunun medarıiftiharı VakıfBank Spor Kulübümüz ile ''Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı'' konumundayız. Bugün VakıfBank’ın İstanbul (Bağlarbaşı, Beylükdüzü, Kartal), Ankara (Batıkent, Yaşamkent), İzmir (Konak ve Ulukent), Bursa (Nilüfer ve Özlüce) ve Bosna Hersek’te (Saraybosna) yer almak üzere toplam 10 adet spor okulu bulunuyor. Okullarımızda yetişen sporcu adayları, alanında uzman ve tecrübeli antrenörlerden eğitim alma imkanına sahip oluyor. Her sezon belirli yaş gruplarında kız çocuklarının kabul edildiği okullarımızda temel voleybol eğitimi alan sporcu adayları arasından yeterli görülenler ise VakıfBank altyapı takımlarına dahil ediliyor. Türk kadınına fırsat verildiği zaman neler yapabileceğinin bir göstergesi haline gelen VakıfBank Spor Kulübü’müz Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkarken Türk sporunu layık olduğu yere taşımanın da gururunu ülkemize yaşatıyor.
BİLSEM ile yeni nesli geleceğe hazırlıyoruz
VakıfBank için toplumsal refahı büyütmenin ve ülkemizi ileriye taşımanın en heyecan verici yolu ise yeni nesil ile beraber yol almaktan geçiyor. Bankamız Millî Eğitim Bakanlığı ile 2017’den beri yürüttüğü BİLSEM Projesi’nde özel yetenekli çocukların hayallerine ortak oluyoruz. VakıfBank, katkıda bulunduğu 70 atölyede çocuklarımızı Cumhuriyet’imizin geleceğine hazırlayacak yapay zekâ, mekatronik gibi teknolojilerle tanıştırıyor. Diğer yandan gençlere yönelik düzenlediğimiz bootcamp, hackhaton gibi etkinlikler sayesinde de yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen ve geleceğin dijital dünyasında söz sahibi olmayı amaçlayan gençler ile buluşuyoruz. Bu projelerimiz sayesinde gençlere projelerini hayata geçirme fırsatı ve yeni iş imkânları sunarken onlardan da ilham alıyoruz.
Türkiye’nin en büyük iki bankasından biri olarak, 69 yıldır azimle yürüttüğümüz ‘Daima Türkiye’nin yanında olma’ misyonumuzu Cumhuriyet’imizin yeni yüzyılında da aynı özveri, kararlılık ile sürdürmeye devam edeceğiz.
Kültür yayınları ile çağdaş eserleri kazandırdık
Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında VakıfBank olarak gurur duyduğumuz diğer güçlü kasımız ise VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY). Türkiye’den ve dünyadan klasikler i le çağdaş eserleri, ilk basım, tıpkıbasım ya da ilk tercüme gibi yollarla literatüre kazandıran VBKY bu yıl beşinci yaşını kutluyor. VBKY, yayıncılıkta özenli ve yerelden evrensele ulaşan geniş seçkisiyle okurlarımızdan büyük ilgi gördü. Farklı disiplinlerde yerli yabancı pek çok yazarın büyük kitlelere ulaşmasına katkı sağlarken bıraktığımız kalıcı eserler ile de VBKY aracılığıyla Türkiye’nin kültürel mirasına değer katıyoruz. Yayıncılık alanında VBKY ile ortaya koyduğumuz başarı her geçen gün büyürken Cumhuriyet’imizin hedeflediği ufuk açıcı, öğretici edebi eserleri okurlarla buluşturmanın kıvancını taşıyoruz.