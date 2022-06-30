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Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören

Hayatını kaybeden Türk sinemasının unutulmaz ismi Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cüneyt Arkın'ın ailesi ve yakınları tarafından sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınmıştı.

Arkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi. Arkın'ın tabutu sahneye konuldu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır, sanatçılar ile yakınları katıldı. Törende Arkın'ın oynadığı sinemaların kesitlerin yer aldığı bir film gösterildi.

 

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