ÇYDD’den deprem bölgelerine destek

Ülkemizdeki depremlerin yarattığı yıkıcı sonuçların derin bir üzüntüyle takip edildiği bu dönemde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tüm şubeleri, üyeleri, gönüllüleri ve destekçileriyle birlikte deprem bölgelerindeki mağdur öğrencileri ve ailelerine destek olarak umudu yetiştirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), afet bölgelerindeki yurttaşların ihtiyaç duyduğu her türlü yardımla yanlarında olduklarını açıkladı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, deprem felaketlerinin ardından zorlu kış şartları karşısında sürdürülen çalışmaları ve gelişmeleri, Türkiye’nin dört bir yanında yer alan 122 şubeleriyle birlikte yakından takip etiklerinin altını çizdi.

ÇYDD tarafından deprem bölgesine yönelik yapılan çalışmalar şöyle:

- Deprem bölgesinde bulunan 3 bin 600 ÇYDD öğrencisinin mevcut durumları tespit edilerek acil ihtiyaçlarını için 1000 TL’lik maddi yardımda bulunuldu.

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yenikapı ve Kartal merkezlerinde gönüllü olan Çağdaş Gençlik’te 170 öğrencimiz ile yardım çalışmalarının sürdürülmesine katkıda bulunuldu.

- Afetzede yurttaşlarımıza destek amaçlı hem ayni bağış toplamak hem de afet bölgelerinde gönüllü çalışmak adına İstanbul Valiliği’nden izin alındıktan sonra ivedi olarak 1280 koli temel gıda malzemesi içeren yardım tırı Kahramanmaraş’a ulaştırıldı. İkinci yardım tırı İskenderun’a ulaştırılmak üzere hazırlıklara başlandı.

- Ayni bağış çağrısı yapılarak İstanbul TÜYAP Kongre merkezinde depo alanı oluşturuldu, gelen çadır, battaniye, vb. yardımların organizasyonu ve bölgeye ulaştırma çalışmaları başladı.

- Acil ihtiyaç bulunan talep olan bölgeler için ÇYDD Genel Merkez’i için 30 adet (7x4m) altı keçeli çadır, 30 adet ısıtıcı, 243 adet battaniye bölgedeki tedarikçilerden satın alındı ve ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Alanya Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu’na 80 afetzede yurttaş yerleştirilerek barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılanırken çocukların eğitime devam etmesi için de dershane, anaokulu ve etüt olanakları sağlandı.

- Anadolu’da Bir Kızım Var ve Bir Işık Da Siz Yakın izinli burs projelerinden bölge öğrencileri için 2 bin yeni burs kontenjanı açıldı ve başvurular alınmaya başlandı.

