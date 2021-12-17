ÇYDD'den Türkan Saylan tepkisi: Yasal süreci başlatacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin dünkü toplantısında, sokak isimlerinin verilmesi konusunda raporların görüşüldüğü sırada CHP’li meclis üyesi Murat Cirav, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın Beşiktaş Arnavutköy’de yaşamının sonuna kadar yaşadığı sokağa adının verilmesine ilişkin önerinin neden bir yıldır komisyonda bekletildiğini sormuştu.

Cirav’a cevap veren AK Partili Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise, “Türkan Saylan'ın toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Türkan Saylan bu milletin ortak değerlerine hakaret edendir. Biz burada olduğumuz sürece, AKP çoğunluğu burada olduğu sürece, Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır." diye konuşmuştu.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de (ÇYDD) konuyla ilgili açıklama yaparak, “Prof. Dr. Türkan Saylan hakkındaki haddini aşan beyanlar karşısında yasal süreci başlatacağını” duyurdu.

ÇYDD’den yapılan açılama şöyle:

"İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının 3. oturumunda, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın Beşiktaş Arnavutköy’de yaşamının sonuna kadar yaşadığı sokağa adının verilmesine ilişkin önerinin nedensizce bekletilmesi konusunun gündeme taşınması üzerine AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş’un konu hakkında yaptığı açıklamayı ve Türkan Saylan için kullandığı hadsiz beyanları şiddetle kınıyor ve iade ediyoruz!

Unutulmamalıdır ki Türkan Saylan sadece bir tıp doktoru değil, bilim insanı, yazar ve eğitimci kimliklerinin yanı sıra gerçek bir yurtsever olarak ülkemizin her kesimine yardım eli uzatmış, yaptığı öncü çalışmalarla toplumda bir aydınlanma ve çağdaşlaşma idealizmi yaratmıştır. Türkan Saylan 'ortak değerlere saygı duymayan' bir kişi değil, ömrü boyunca toplumda 'ortak değerler' yaratmak için çalışan bir aydındır.

Türkan Saylan bir toplum önderidir ve Türk halkı tarafından çok büyük bir saygı ve sevgi görmüş, toplumun ortak bir değeri olmuştur. Türkan Saylan’ı anlamamış olanların, O’nun yıllar önce yaptığı uyarıları görmemiş olanların ülkemizi getirdiği siyasal, ekonomik ve toplumsal durum ortadadır.

Böyle bir tutum karşısında bu kişilerin Türkan Hoca’yı anlamasını beklemek boşunadır ancak hayatını Anadolu çocuklarının eğitimine adamış Türkan Saylan’a ve ülkemiz için yaptıklarına hepimiz saygı duymak zorundayız.

ÇYDD’nin unutulmaz Genel Başkanı ve ülkemizin gururu Prof. Dr. Türkan Saylan hakkındaki haddini aşan beyanlar karşısında yasal süreci başlatacağız.

Laik ve demokratik Cumhuriyetimizin değerlerine zarar veren bu söylemler karşısında durmaya ve tarih sayfalarında her zaman idealleri, yaptıkları ve kişiliğiyle yer alan Türkan Saylan’ın ışığı altında çağdaş bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."