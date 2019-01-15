D-100 kara yolu ulaşıma açıldı
TIR'ların makaslaması nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.
Yoğun kar yağışı sırasında iki tırın makaslaması nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü, çalışmaların ardından açıldı.
Sabah saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, Bakacak ve Darıyerihasanbey mevkilerinde iki tırın makaslaması sonucu ulaşıma kapandı.
Kayarak yolun kapanmasına neden olan tırlar çekilerek, kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe açıldı.
Bu arada polis ekipleri, söz konusu mevkilerde araçları durdurarak parklara çektiriyor.
Kaynak: AA