D-100'de tekstil yüklü tır alev aldı: Trafik saatlerce durdu
Bolu'nun Çaydurt mevkisinde tekstil yüklü bir tırda çıkan yangın, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafiği yaklaşık üç saat boyunca durma noktasına getirdi. Kimyasal müdahalenin yetersiz kalması üzerine iş makinesi çağrıldı ve tırdaki yük yola boşaltılarak alevlere müdahale edildi. Yangın söndürülürken tır ve tekstil malzemeleri tamamen kullanılamaz hale gelirken, trafik ise ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde, tekstil ürünleri taşıyan bir tırda çıkan yangın, Ankara yönünde trafik akışını uzun süre aksattı.
Y.A.D. yönetimindeki 34 ER 8097 plakalı tırın dorsesinden Çaydurt mevkisinde duman yükseldiğini fark eden sürücüler durumu ekiplere bildirdi.
Tırdaki yük yola boşaltıldı
İhbar üzerine polis, itfaiye ve kara yolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın için yol trafiğe kapatıldı. Kimyasal maddeyle yapılan ilk müdahale yeterli olmayınca olay yerine iş makinesi çağrıldı. Tırdaki tekstil malzemelerinin yola boşaltılmasının ardından itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.
Yaklaşık üç saat süren çalışmalar sonunda yangın tamamen söndürülürken, tır ile taşınan ürünler kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından kara yolunda trafik yeniden normale döndü.