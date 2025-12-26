DAEŞ’in yılbaşı eylem planı çökertildi: Şüpheli Malatya’da yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla, terör örgütü DAEŞ adına Türkiye’de eylem hazırlığında olduğu belirlenen bir şüpheli yakalandı.

Yılbaşını kana bulayacaktı!

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İbrahim Burtakuçin’in Türkiye’de DAEŞ adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine geçerek örgüte katılmayı planladığı ve yaklaşan yılbaşında Türkiye’de saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edildi. Şüphelinin yurt içi ve yurt dışında çok sayıda DAEŞ sempatizanıyla irtibat halinde bulunduğu belirlendi.

Şüpheli Malatya'da yakalandı

Teröristin güncel konumu tespit edilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde düzenlenen operasyonla şüpheli Malatya’da yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Burtakuçin’in ikametinde yapılan aramalarda DAEŞ’e ait dijital materyaller, örgütsel görseller, propaganda içerikleri ile canlı bomba eylemlerinde motivasyon amacıyla kullanılan ses kayıtları ve örgütsel yazışmalar ele geçirildi.

Yürütülen operasyonla DAEŞ’in Türkiye’ye yönelik eylem planlarının akamete uğratıldığı, örgütün unsur kazanımının deşifre edildiği ve planlanan saldırılara ilişkin önemli dijital verilerin güvenlik birimlerinin eline geçtiği bildirildi.