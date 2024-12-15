Dağ gezisi sırasında hayatını kaybetmişti, moda devi Mango kurucusu İsak Andiç Ermay kimdir?

Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yaklaşık 100 metreden düşerek yaşamını yitiren İsak Andiç Ermay, Türkiye’nin gündemine oturdu.

İsak Andiç Ermay’ın kim olduğu ise merak konusu. Başta Google olmak üzere arama motorlarında aratılan İsak Andiç Ermay kimdir? Mango'nun sahibi miydi? İsak Andiç Ermay'ın hayatı ve biyografisi haberimizde…

Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak 1953'te İstanbul'da doğan Isak Andiç, ilkokulu Tarhan Koleji'nde, ortaokulu Robert Kolej'de okudu. 1968 yılında, Andiç ailesiyle birlikte İspanya'nın Barcelona kentine göç etti.



İspanya'da kardeşi Nahman (d. 1951, İstanbul) ile işlemeli tişörtler ve takunyalar yapmaya başlayan Isak Andiç, yükseköğrenimini yarıda bırakarak giyim ve tekstil alanına atıldı.

İlk mağazasını 1979 yılında Barcelona ve Madrid'de açan Isak Andiç, ilk başta sadece kendi markasını (Isak Jeans) satışını yaptı. İleri zamanlarda başka markaları da sattı.

1984 yılında girişimci Enric Cusi, bu şirketten hisse alarak İsak ve Nahman'ın yanında şirketi yönetmeye başladı. Aynı yıl mağazaların isimlerinin "Mango" olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Neden Mango ismi?

Andiç, Mango isminin seçilmesine gerekçe olarak "Mango meyvesinin her dilde aynı şekilde söylendiğini" ve "böylece markanın uluslar arasında fark göstermeyeceğini" söyledi. 1992 yılında ilk yurtdışı mağazasını açtı, 4 yıl sonra ise İstanbul'da bir mağaza açarak Türkiye'ye de atılmış oldu. 2006 yılında Andiç, İspanyol bankası Banco Sabadell'in yönetim kuruluna atandı ve 2012 yılında yüzde 7'lik bir hisseyle en büyük hissedar oldu.



Forbes dergisine göre Andiç'in, Ocak 2015 itibarıyla, 4.8 milyar dolarlık bir serveti bulunuyordu.