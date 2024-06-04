Daha 17 yaşında, 174 yıl kesinleşmiş cezası var!
İzmir'de hakkında dokuz suçtan 174 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki çocuk polis tarafından yakalandı. Zanlı Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
AA
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan A.K. (17) adlı hükümlüyü İmbatlı Mahallesi'nde yakaladı.
İncelemede, A.K. hakkında çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 9 ayrı suç dosyasından 174 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. A.K. işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi