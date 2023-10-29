“Daha fazla ticaret ve yatırımla küresel rekabette öne çıkalım”

Yücel Bayram Adana Ticaret Odası Başkanı

Cumhuriyetimizle birlikte hızla tüccarın yanında yer alan ve günümüze geldiğimizde 35 bin üyeye hizmet veren odamız, Türkiye’nin en eski odaları arasında yer almakta. İkinci 100 yıla “Merhaba” derken üzerimize düşen misyonun farkındayız ve Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu cumhuriyetin çok daha ileriye yürümesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Eksenimizi genişletmeli, daha fazla ticaretle ve yatırımla bölgesel ve küresel bir ekonomik güç olma konumumuzu kuvvetlendirmeliyiz.

Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılı ülkemiz için her alanda yeni bir yüzyılın başlangıcı olacak. Müreffeh bir Türkiye’yi bizden sonraki evlatlarımıza miras bırakmak ve yarınlara daha güzel bakabilmek, küresel büyük bir ülke olmak adına çalışmalarımızdan geri durmayacağız.