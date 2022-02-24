'Daha iyi bir yargı' için 22 kentte hukuk zirvesi

Yener KARADENİZ

Türkiye’de son yıllarda azalan kişi başı gelir, yabancı yatırımlar ve katma değerli üretim gibi birçok alanda yaşanan sorunların temelinde yatan sebeplerden biri de yargı ve hukuktaki yapısal sorunlar. Daha İyi Yargı Derneği de bu alanda uzun yıllardır çalışmalar yürütüyor. Bu kez söz konusu çalışmaları bir adım daha ileriye taşıyan dernek, DÜNYA iş birliğiyle Türkiye’nin dört bir yanında “Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları” düzenleyecek. Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün, yargı sorununun Türkiye’de ekonomi de dahil olmak üzere her şeyi derinden sarstığını vurguladı. Ekonomi, sosyal hayat, rekabetçilik, işletmelerin verimliği, katma değerli üretim gibi birçok önemli başlığın, hukuk ve yargı alanındaki yapısal sorunlar nedeniyle zarar gördüğünü belirten Gün, üstelik bu sorunun sadece bugünün değil, 1950’li yıllara dayanan bir geçmişi olduğunu vurguladı.

“Kendine güven yargı ile sağlanabilir”

Mehmet Gün, “Bu zamana kadar yapılanlar hukukun yardımı olmadan yapıldı. Hukukun da yardımı olsaydı birçok alanda 10-20 katı büyümeler olurdu. Bu meseleyi Türkiye, çok uzun yıllardır çözemiyor. Çünkü herkes olaya kendi menfaati noktasından bakıyor. Örneğin siyasiler uluslararası arenada muhataplarına göre çok geride kalıyorlar. Uluslararası siyaset de yargıya bağlı sonuçta. O nedenle Türkiye’nin kendi dinamiklerine, zenginliklere çevirebilmesi için ihtiyaç duyduğu şey kendine güven. Kendine güveni de sadece yargı sağlayabilir” diye konuştu. Yargı ile ilgili sıkıntıları bağımlılığa benzeten Gün, ülkenin bu sorunları çok uzun süredir çözmeye çalıştığını ancak alışkanlıklar nedeni ile bir yandan da çözümden uzaklaştığını anlattı.

İş dünyası ‘şamar yemekten’ korkuyor

Gün, “Devletin kuruluşundan bu yana büyük adımlar atılmış. Ancak yargı konusunda eksik kalınmış. 1950 öncesinden bu yana her dönem muhalefet yargının iktidarın elinde olduğundan şikayetçi oluyor. Bunda iş dünyasının da etkisi çok yüksek. Yargının bozuk olmasından yararlanan bir kesim var ve bunlar sadece siyasetçiler değil, ekonomistler, STK’lar iş dünyası diye gidiyor… STK’lar söylemesi gerekenleri söylüyorlar ama çözüm için atılması gereken adımlar konusunda konuşmaktan çekiniyorlar. Çünkü şamar yemekten korkuyorlar. Böyle olunca sorunun içinden çıkılması da zor oluyor. Bu sorunu çözmenin yolunu bulmak lazım. Bu sorunun çözümü için temel fikri bulup geliştirip sonra bunun sözcüsü olabilecek insanlarla farkındalığı oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İlk buluşma Denizli’de

Dernek, önümüzdeki hafta pazartesi günü Denizli’den başlayarak Anadolu’dan Trakya’ya kadar 22 ilde ‘Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları’ etkinlikleri düzenleyecek. İllerin fikir önderleri, sivil toplum kuruluşları, hukuk ve iş dünyası temsilcileri bir araya gelecek ve hukukun ekonomiye etkisi, daha iyi yargı ile yaşanacak gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri üzerine tartışılacak. Mehmet Gün, “Düzenleyeceğimiz etkinlikler ile yargı sorununu çözersek ‘devlet daha güçlü olur, ekonomimiz ve refah yükselir, mal varlıklarımız değerli olur, uluslararası alanda rekabetçiliğin yollarını açmış oluruz’un mesajını iş dünyasına, fikir önderlerine gidip anlatmak ve onlar da mutabıklar ise siyasilere dönüp ‘bunun böyle olması gerektiğine kani olduk’ ya da ‘olmadık bizi ikna edin’ demelerini sağlamak istiyoruz. !0 yıldır iş dünyasının içindeyim. İş dünyası siyasilere bunu söylediğinde siyasiler onlara ara sıra şaplak atsalar bile söylediklerine kayıtsız kalamıyorlar” diye konuştu.

Hukuki sorunlara hassasiyetle yaklaşılmalı

Yargı konusunda yaşanan sorunların şirketlerin birbirine olan güvenini de etkilediğini ve ‘küçük olsun benim olsun’ anlayışının yaygınlaşmasına yol açtığını belirten Mehmet Gün, bunun da işçi- işveren barışına, şirket verimliliğinden katma değerli üretime kadar birçok alanda olumsuzluklara neden olduğunu söyledi. Bu nedenle buluşmaların şimdi tam zamanı olduğunu belirten Avukat Mehmet Gün, “İş dünyası hukuk ile ilgili sorunları halletmeden ilerleyemeyeceğinin farkında. İş dünyasının ufk unu açmaya ihtiyaç var. Hukukçuların da meseleye iş dünyası perspektifinden bakması gerekiyor. Birbirinden ayrıyken şimdi ikisi de birleşiyor. Birlikte ne yapabiliriz konusuna geliyorlar. Hukukçuların meseleye iş dünyasının perspektifinden, iş insanlarının da hukuk perspektifinden bakmaya ihtiyacı var. Bu buluşmaların bir diğer etkisi de bu olacak” dedi.

İş dünyası hedef olmaktan korkuyor

Gün’e göre, iş dünyası taleplerini ya da itirazlarını dile getirirken ‘siyasi olarak mı algılanır?’ endişesi taşıyor. Söz konusu buluşmalar ile bu sorunun da çözüleceğini aktaran Gün, “Konferanslar anlık oluşumlardır ve bunlar STK gücü verir. ‘Orada oluşan iklim böyle bir mesajı ortaya çıkardı’ olarak algılanıyor. İş dünyasının hedef olmadan doğruları söylemeye ihtiyacı var. O bakımdan bu etkinlikler zamanlaması ve amacı açısından çok doğru bir etkinlik” şeklinde konuştu. Mehmet Gül, 22 ilde iş dünyası temsilcileri ile iletişim halinde olduklarını belirterek, “STK temsilcilerini görmek istiyoruz. Mahalledeki fikir önderlerini davet etmek istiyoruz. İş dünyasının sorunlarına vakıf olan hukukçuları da görmek istiyoruz. Onların bir arada olduğu bir tartışma ortamı olsun istiyoruz. O bölgedeki iş dünyasının hukuka ilişkin sorunlarını öğrenmek, bizim geliştirdiğimiz çözüm önerilerimizi anlatmak istiyoruz. Bu vesile ile bizim çözüm önerilerimizin onların sorunlarına ne kadar cevap verebildiğini de öğrenmek istiyoruz” dedi.

Buluşmaların sonuçları raporlanarak merkezi yönetim ile paylaşılacak

Yapılan 22 bölgesel toplantı sonuçları daha sonra bir rapor haline getirilecek. Mehmet Gün, bu konuda ise şu bilgileri paylaştı: “Yurt çapında 22 ilde yapacağımız toplantıların sonuçlarını belgeleyeceğiz. Daha sonra alacağımız geri bildirimler ile oluşturduğumuz taslak mahiyetindeki önerileri geliştirmek ve olgunlaştırmak istiyoruz. Tüm görüşleri rapor haline getirip tekrar yayınlayacağız. Arkasından da karar vericilere sunacağız. ‘İş dünyasının, kamunun, fikir önderlerinin ve hukukçuların görüşleri var. Gelinen noktada aldığı şekil budur. Bu, bizim ve toplumun sizlerden talebidir’ diyeceğiz. Yargının varlık sebebi içinden çıktığı topluma hizmet vermek. Yargı toplumun istediği hizmeti veriyor mu, yargının hizmetleri toplumun ihtiyaçlarına cevap veriyor mu? Ne derece cevap veriyor? Bu sorular çok önemli. Siyaseten tarafsız bir sivil toplum kuruluşu olan Daha İyi Yargı Derneği ile siyaseten tarafsız olduğu herkes tarafından kabul görmüş DÜNYA Gazetesi’nin bu çalışmayı yapması değerli” ifadelerini kullandı.