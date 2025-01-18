Daire ilanında pes dedirten not... Konut fiyatlarını artırmak için faiz indirimini bekliyorlar!

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay başlattığı faiz indirimi süreci, 2025'te de devam edeceği beklentisiyle kredi faiz oranlarında düşüş öngörüsünü artırdı. Bu durum, özellikle konut piyasasında hareketlilik yaratırken, fırsatçıların da devreye girdiği görüldü.

Son olarak, Türkiye'nin en popüler gayrimenkul ve araç satış platformlarından birinde yayımlanan bir ilan, dikkat çekici bir örnek oluşturdu. 3 milyon 995 bin TL’ye satışa çıkarılan bir daire için eklenen not, piyasanın geldiği noktayı gözler önüne serdi. İlanın açıklama kısmında, “Ocak ayında konut kredilerine indirim geldiği gibi daire fiyatı 5 milyon TL’den satılacak” ifadelerine yer verildi.

Bu tür ilanlar, konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte artan talep beklentisi üzerinden fiyatların yapay olarak yükseltilmeye çalışıldığını gösteriyor. Gayrimenkul uzmanları, faiz indirimlerinin sektöre olumlu etkileri olacağını ancak fiyat manipülasyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlardan uyarı

Uzmanlar, bu tür fırsatçılıkların piyasada dengesizliklere yol açabileceğini ifade ediyor. Konut satın almak isteyen vatandaşların, fiyatlarda yaşanan bu tür ani artışlara karşı dikkatli olmaları ve acele etmeden piyasa araştırması yapmaları gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, satıcıların bu tür manipülatif ilanlarının denetlenmesi gerektiği de dile getiriliyor.