AFAD, Ege Denizi açıklarında sabah 06.19'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya’da da hissedildi. Can kaybı ya da hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"5 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar yaşanabilir"

NTV yayınına katılan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin ardından 5 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntıların yaşanabileceği uyarısında bulundu.