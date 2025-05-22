DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 22 MAYIS: Ege Denizi’nde 6 büyüklüğünde deprem: Birçok il sarsıntıyı hissetti
Ege Denizi açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’nin batı ve güneybatı kıyılarındaki birçok ilde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 06.19’da ve 17,7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
AFAD, Ege Denizi açıklarında sabah 06.19'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya’da da hissedildi. Can kaybı ya da hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
"5 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar yaşanabilir"
NTV yayınına katılan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin ardından 5 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntıların yaşanabileceği uyarısında bulundu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 22, 2025
Büyüklük:6.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-22
Saat:06:19:36 TSİ
Enlem:35.80528 N
Boylam:25.95361 E
Derinlik:17.7 km
Detay:https://t.co/hRU3B4Y2Sg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi