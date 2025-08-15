Dalga dalga İBB operasyonları: Hangi suçlamalar var, kaç kişi tutuklandı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart'ta başlayan operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında birçok kişi gözaltına alınıp, tutuklandı.

Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ona yakın isimler başta olmak üzere en az 139 kişinin tutuklandığı biliniyor. Ayrıca, en az 320 kişi gözaltına alındı.

Bazı kişilere de adli kontrol, yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi uygulandı. Peki, 19 Mart'tan itibaren İBB'ye yönelik kaç operasyon düzenlendi? İşte İBB'ye yönelik yapılan tüm operasyonlar ve ayrıntıları...

Birinci dalga: 19 Mart süreci

19 Mart 2025 tarihinde İBB'ye yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları başlatıldı. Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere toplam 106 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 92 isimden aralarında İmamoğlu, Murat Ongun, Mehmet Murat Çalık, Buğra Gökce'nin de yer aldığı 54 kişi tutuklandı.

41 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık görevlerinden uzaklaştırıldı, yerlerine başkan vekilleri atandı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine ise kayyum atandı.

25 Nisan'da ikinci operasyon dalgası

İBB'ye yönelik yapılan ikinci operasyon dalgasında ise 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten'in de bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı.

4 kişi hakkında ev hapsi, 8 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi, 18 kişi de tutuklandı.

20 Mayıs'ta üçüncü dalga

İBB’ye bağlı Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’ye 20 Mayıs'ta operasyon yapıldı. Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de usulsüz ihaleler düzenlendiği iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamıdna 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu'nun da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. 13 kişi tutuklanırken; 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22 Mayıs'ta dördüncü operasyon dalgası geldi

22 Mayıs'ta bir operasyon dalgası da İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yapıldı. Şirket bünyesindeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

23 Mayıs'ta beşinci dalga operasyonu yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’na yönelik soruşturma başlattı ve 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli’nde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alındı.

25 kişi tutuklanırken; 21 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 Temmuz'da yedinci dalga geldi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin, şoförü Sonkan Turan'ın tutuklandığı açıklandı.

18 Temmuz'da sekizinci operasyon düzenlendi

Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan ile satın alma personeli Ali Cüneyt Özdemir’in de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Daha sonra gözaltına alınanların sayısı 17'ye çıktı.

8 kişi tutuklanırken 9’u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

9. dalga: 29 Temmuz 2025

29 Temmuz’da Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de bulunduğu 20 kişi hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklandı.