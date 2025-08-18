Damadı vinçle sallandırdılar, aşağıda çiftetelli oynadılar
Bursa'da hayatının en mutlu gününü yaşayan bir damada arkadaşları tarafından hayatı boyunca unutamayacağı bir 'şaka' yapıldı. İşkenceyi andıran uygulamada damat Berhan Uysal bir vince bağlanarak metrelerce yukarıya çıkarıldı. Damat gökyüzünde sallanırken, arkadaşları da aşağıda çiftetelli oynadı. Trajikomik hadisede damat da arkadaşlarına eşlik ederken, o anlar saniye saniye kaydedildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ilginç 'gelenek'...
Düğün evine girmeye hazırlanan Berhan Uysal, vince bağlanarak metrelerce yüksekte sallandırıldı.
Damat yukarıda sallanırken arkadaşları da aşağıda çiftelli oynadı.
İlginç anlar cep telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, damadın da yukarıda oynayarak arkadaşlarına eşlik ettiği görüldü.
İHA'nın haberine göre; damat Berhan Uysal "Bu anları asla unutmayacağım" dedi.