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Yaşamını yurt dışında sürdüren ve aedes türü sivrisineğin ısırması sonucu virüse yakalanan Serdar Akinan yaptığı açıklamada "Bunca tehlikeli ortamda bulundum, her tarafımdan belki yüzlerce mermi geçti... Ama bu şekilde öleceğim aklıma gelmezdi. Hastaneye gittiğimde doktor bunun Aedes sivrisineğinden bulaşan Dang Virüsü olduğunu söyledi. İlacı olmadığını, sadece bol su içmem gerektiğini ve aspirin gibi kanı sulandıran ilaçların kanamaya yol açabileceğini belirttiler" dedi.

Şimdi yoğun şekilde gelen soru "Dang virüsü nedir, öldürür mü" oluyor.

Dang virüsü nedir?

Dang virüsü, başta Aedes aegypti ve Aedes albopictus türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan dang hummasına yol açan virüstür. Özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygındır.

Belirtiler genellikle sivrisinek ısırmasından 4-10 gün sonra ortaya çıkar ve şunları içerebilir:

Yüksek ateş

Şiddetli baş ağrısı

Gözlerin arkasında ağrı

Kas ve eklem ağrıları

Bulantı ve kusma

Döküntü

Öldürür mü?

Ağır vakalarda ölümcül olabilir; ancak dang hummasına yakalanan insanların büyük çoğunluğu iyileşir. Tehlikeli olan durum, hastalığın şiddetli dang formuna ilerlemesidir. Bu durumda kanama, damar geçirgenliğinde artış ve dolaşım bozukluğu gibi ciddi sorunlar gelişebilir.

Özellikle ateş düştükten sonraki 24-48 saat dikkat edilmesi gereken dönemdir. Şiddetli karın ağrısı, sürekli kusma, burun/diş eti kanaması, kanlı kusma veya dışkı, aşırı halsizlik, huzursuzluk ya da nefes almada güçlük ortaya çıkarsa acil tıbbi değerlendirme gerekir.

Ayrıca dang şüphesinde aspirin ve ibuprofen gibi kanama riskini artırabilecek ilaçlar doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır; ateş için genellikle parasetamol tercih edilir.