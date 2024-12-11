Danimarka Başbakanı'ndan Suriyeli mültecilere çağrı: Ülkenize dönme vakti geldi!

Danimarka Demokratları Partisi Başkanı Inger Stojberg'e Suriye'ye yaşananlar konusunda değerlendirmede bulunan Başbakan Mette Frederiksen, ülkesinde yaşayan mülteciler hakkında da görüş bildirdi.

Bir insanın ülkesindeki hayat şartlarının yaşama elverişli olmamasından dolayı mülteci olduğunu, bu şartlar değiştiğinde ise ülkesine geri dönmesi gerektiğine inandığını ifade eden Başbakan, Danimarka'daki yaklaşık 35 bin Suriyelinin kalıcı oturma izni olmadığını kaydederek,"Bu kişilerin ülkelerine dönmelerini umuyoruz" dedi.

61 yıllık iktidar sona erdi

Suriye'nin başkenti Şam'a 7 Aralık 2024 tarihinde girmeye başlayan rejim karşıtı gruplara halkın destek vermesiyle Beşar Esad hükümeti , Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.