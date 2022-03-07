Danıştay, Halkalı-Ispartakule demiryolu ihalesini iptal etti

Danıştay, Kanal İstanbul geçişi kapsamında Halkalı-Ispartakule arasında yapılacak demiryolu hattı ihalesinin pazarlık usulüyle verilmesini hukuka aykırı buldu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ANKA'da yer alan habere göre, daha önce 11 Şubat’ta Halkalı-Ispartakule arası (Kanal İstanbul Geçişi) Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerin Temini ve Yapımı İhalesi’nin Gülermak-Taşyapı ve Yapı Ortaklığı’na verildiğini ancak bu ihalenin gerekli şartları taşımadığını söyleyen Başarır, şunları söyledi:

“Danıştay, Halkalı-Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı Kapsamında Halkalı-Ispartakule arası (Kanal İstanbul Geçişi) Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini ve Yapımı İhalesi’ni iptal etti. Sebep ise 21/b’nin uygun görülmemesidir. Danıştay burada şartların oluşmadığına hükmetti. Bu neyi gösteriyor? Bugüne kadar beşli çeteye verilen ve 21/b ile yapılan ihalelerin yüzde 99’u usulsüz. Bunu bir yüksek mahkeme kararıyla görüyoruz. Bunları gündeme getirdiğimizde, sorduğumuzda bize cevap bile vermeyenler şimdi ne yapacaksınız? Bursa’da, Halkalı’da, Türkiye’nin birçok yerinde bizim paramızı bu 21/b’yi kullanarak beşli çeteye peşkeş çektiniz. 150 milyar dolar paradan bahsediyorum. Ne çıkıyor ortaya sonuç olarak? Biz bu şirketlerin yapmış olduğu köprülerin, otoyolların, havaalanlarının paralarını vermeyeceğiz dediğimizde bizi suçluyordunuz ama çıkan sonuç şu olmuştur: Bu şirketler, bakanlık ve iktidar suç işlemiştir. Bunun bedelini ödeyecekler. Bizim olanı çok yakın bir zamanda onlardan alacağız. Yargı kararları ortada.”

Danıştay ise kararının "kesin nitelik" taşıdığına dikkat çekerek "karar düzeltme yolu"nun da kapalı olduğuna hükmetti.

Ne olmuştu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, "Halkalı-Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı Kapsamında Halkalı-Ispartakule Arası (Kanal İstanbul Geçişi) Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini ve Yapımı" ihalesini 28 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirmişti.

İhalede doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden durumlarda uygulanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesi kapsamında ilansız olarak pazarlık usulü yöntemi uygulandı. İhale konusu yapım işi, "ivedi" olarak yapılması zorunlu olan işler arasında gösterilmişti.

Bakanlık, bu kapsamda ihaleye 9 firma davet ederken 5 firma da teklif verdi. Ekonomik açıdan en uygun teklif, 3 milyar 111 milyon 362 bin 15 TL bedelle Gülermak-Yapı ve Yapı-Taşyapı ortaklığından gelmişti. İhaleyi, bu ortaklık kazandı. Söz konusu hattın, Küçükçekmece Gölü ile ileride yapılacak Kanal İstanbul projesinin altından geçecek şeklinde çift tüp tünel şeklinde yapılması planlanmıştı.

Ancak Modifalt İnşaat Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, işin açık ihale ile yapılmamasının yasaya aykırı olduğu iddiasıyla dava açtı. Ankara 18. İdare Mahkemesi, 14 Ekim 2021 tarihinde ihalenin iptali talebini reddetmişti. Şirket karara itiraz etmişti. Danıştay’ın önüne gelen dosyada, Bakanlık ihalenin yapım tekniğini özel teknolojik ve teknik ekipmanların temin sürecinin uzun sürmesini göstermişti.