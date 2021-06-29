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Danıştay, İstanbul Sözleşmesi kararını verdi

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesini iptal eden Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması için yapılan başvuruyu reddetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Danıştay 10. Dairesi'ne aralarında CHP, İYİ Parti ve STK'ların da olduğu 220 dolayında dava açılmıştı.

Danıştay kararın yürürlüğe gireceği 1 Temmuz öncesinde, yapılan yürütmenin durdurulması başvurularını reddetti.

Kararda sözleşmenin 80. Maddesinin yürütme organına yani Cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulandı.

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