Danıştay, İstanbul Sözleşmesi kararını verdi
Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesini iptal eden Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması için yapılan başvuruyu reddetti.
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Danıştay 10. Dairesi'ne aralarında CHP, İYİ Parti ve STK'ların da olduğu 220 dolayında dava açılmıştı.
Danıştay kararın yürürlüğe gireceği 1 Temmuz öncesinde, yapılan yürütmenin durdurulması başvurularını reddetti.
Kararda sözleşmenin 80. Maddesinin yürütme organına yani Cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulandı.
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