Danıştay mensuplarının sağlık giderleri kurum bütçesinden ödenecek
Danıştay Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Danıştay bütçesinden ödenecek.
OHAL kapsamında çıkarılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Danıştay ile ilgili düzenlemelere yer verildi.
Buna göre, Danıştay Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi oldukları hüküm ve esaslar çerçevesinde Danıştay bütçesinden ödenecek.
Ayrıca söz konusu KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.
Kaynak: AA