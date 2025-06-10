Danıştay'da görevli hakimden intihar girişimi! Durumu ağır
Son dakika... Danıştay’da görevli hakim A.H.'nin, bayram için geldiği memleketi Batman'da başından vurulduğu iddia edilmişti. Ancak Adalet Bakanlığı, 42 yaşındaki hakim A.H.'nin Mardin’de intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Danıştay’da görevli Tetkik Hakim A.H.'nin başından vurulduğu iddia edilirken, Adalet Bakanlı'ğından açıklama geldi.
Bakanlık ağır yalanan ve durumu kritik olan 42 yaşındaki A.H'nin bayram tatili için gittiği Mardin'de intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Dün akşam saatlerinde kaldığı otel odasından silah sesleri gelen ve ağır yaralanan hakimin Gaziantep'e sevk edildiği öğrenildi.
Bakanlık intihar girişimi dedi
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Danıştay Tetkik Hakimi A.H. Mardin’de, otel odasında ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunmuş, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilerek Mardin Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir.
Hayati tehlikesi devam etmektedir. Silahlı saldırı şeklinde sunulan haberler doğru değildir."