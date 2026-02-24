Danıştay’dan emsal karar: 10 bin liralık davadan 60 bin liralık avukatlık masrafı

Danıştay, kamu alacaklarından kaynaklanan davalarda vekâlet ücretinin nasıl hesaplanacağına ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Karar, vatandaşların kamu kurumlarına karşı açtığı davalarda ciddi mali sonuçlar doğurabilecek.

Yüksek Mahkeme, genel bütçe kapsamındaki idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köylere ait vergiler ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’dan doğan uyuşmazlıklarda vekâlet ücretinin nispi değil, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ndeki maktu tutar üzerinden belirlenmesi gerektiğine hükmetti.

Bu çerçevede, dava konusu miktar ne olursa olsun maktu ücret esas alınacak. Dava bedeli maktu ücretin altında kalsa dahi tarifedeki sabit tutara hükmedilecek.

2 bin 380 liralık dosyadan emsal karar çıktı

Karara konu olayda, bir hükümlü hakkında 2 bin 380 liralık yemek bedelinin tahsili amacıyla takip başlatıldı. Ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davada İstanbul 2. İdare Mahkemesi, davacıyı haklı bularak ödeme emrini iptal etti.

NTV'de yer alan habere göre mahkeme, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ndeki “hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez” hükmünü dikkate alarak, vekâlet ücretini dava konusu 2 bin 380 lira ile sınırlı tuttu.

Davacı vekili ise Danıştay’a başvurarak, ücretin bu şekilde belirlenemeyeceğini, 1136 Sayılı Kanun gereği maktu ücret uygulanması gerektiğini savundu.

Danıştay Başsavcılığı da kararı kanun yararına temyiz etti. Görüşte, “Genel bütçe, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergiler ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun'dan doğal davalarda maktu ücret belirlenmesi gerektiğine" işaret edildi.

Danıştay: 6183 kapsamındaki davalarda maktu ücret uygulanır

Danıştay 10. Dairesi, yapılan değerlendirme sonucunda temyiz talebini yerinde buldu ve yerel mahkeme kararını kanun yararına bozdu. Kararda, 6183 Sayılı Kanun kapsamında açılan davalarda maktu vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca maktu ücret uygulamasının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun daha önce reddedildiği de hatırlatıldı.

10 bin liralık vergi davasında 60 bin liralık risk

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre 2026 yılı için idare ve vergi mahkemelerinde duruşmasız görülen davalarda maktu vekâlet ücreti 30 bin lira olarak uygulanıyor.

Bu durumda, örneğin 10 bin liralık bir emlak vergisi borcuna karşı açılan davanın kaybedilmesi halinde, idarenin avukatına 30 bin lira vekâlet ücreti ödenecek. Daha önce bu tür dosyalarda vekâlet ücreti dava bedeliyle sınırlı kalabiliyordu.

Davacı taraf kendi avukatıyla da en az tarifedeki tutar üzerinden anlaşmak zorunda olduğundan, kaybedilen bir davada toplam avukatlık maliyeti 60 bin liraya ulaşabilecek. Yargılama giderleri ise buna ek olarak tahsil edilecek.

Aynı şekilde kamu idaresi davayı kaybederse, karşı tarafa yine maktu ücret üzerinden ödeme yapacak.

Danıştay’ın bu kararı, kamu alacaklarından doğan idari davalarda vekâlet ücreti hesabını kökten değiştirerek dava açma sürecinde mali riskleri artırmış oldu.