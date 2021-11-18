Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu.

20 Mart'ta İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alınmıştı.

Bu kararın iptali istemi ile açılan dava Danıştay 10. Dairesi tarafından reddedildi.

Karara yapılan itiraz Danıştay'ın en üst karar alma organı olan, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na geldi.

Sözleşmeden çekilme işlemi bir kez hukuka uygun bulundu.

İtirazı oy çokluğu ile reddeden Kurul, “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi, onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir.” değerlendirmesinde bulundu.