Danıştay'dan 'Kartalkaya' kararı: Kültür ve Turizm Bakanlığı personeline soruşturma izni
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin Danıştay 1. Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görevli 9 personel hakkında soruşturma izni verdi.
Danıştay 1. Dairesi Başkanlığı, Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında sorumluluğu bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görevli 9 personel hakkında soruşturma izni verdi.
Kararda, "N.Ç, Ş,A.D, B.Ç.Ç, E.Ş.Ö, L.K, R.A, M.A, Ş.A.A ve B.B. için soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmının kaldırılmasına karar verildi" denildi.
78 kişi hayatını kaybetmişti
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak 2025 tarihinde sabaha karşı saat 03.27'de büyük bir yangın çıktı. Yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı.
Yangının ardından, olayla ilgili olarak otel sahibi ve belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu 32 kişi hakkında dava açıldı. Davanın ikinci duruşması 22 Eylül 2025 tarihinde görüldü.