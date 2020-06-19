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Danıştay'dan YKS başvurusuna ret

Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yapılmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Danıştay'dan YKS başvurusuna ret
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Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle YKS'nin 27-28 Haziran'da yapılmaması gerektiği ileri sürülerek sınav tarihinin öne çekilmesine ilişkin karar, yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştaya taşındı.

Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına yönelik kararın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, planlandığı şekilde 27 ve 28 Haziran'da yapılacak.

Kaynak: AA

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