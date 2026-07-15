Danla Bilic sağlık durumu nasıl, durumu ağır mı?

Danla Bilic'in sağlık durumu merak ediliyor. Aquafilling ameliyatı sonrası sıkıntılar yaşayan ve birçok kez dolgu temizleten Bilic ile ilgili korku dolu açıklamalar yapıldı. Son olarak ünlü fenomenin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Danla Bilic sağlık durumu nasıl?

Danla Bilic'in arkadaşı Ece Kırtanır, ünlü fenomenin ameliyatının güzel geçtiğini ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

Danla Bilic aquafilling ameliyatı ile ilgili şu sözleri sarf etmişti:

"Yalvarıyorum yaptırmayın, o öyle bir madde ki enfekte olabiliyorsunuz. Ben iki sene önce enfekte oldum, bir ayım hastanede geçti. Dolgu asla ermiyor, popoya ve memeye yapılan dolgu vücudunda hakimiyet elde edip her yerine dağılıyor. Benim kaburgama kadar çıkmıştı, diz kapağıma kadar inmişti.

Bazen öyle bir yerde toplanıyor ki tenis topu yutmuş gibi gözüküyorsunuz. İğrenç, rezalet bir şey. Kiminle konuştuysam aynı şeyi yaşamış. Vücudunuza lütfen böyle bir şey yapmayın ben tamamen cehaletime yenilip, koşa koşa gidip güzel bir popom olsun istemiştim ve kurtulmak için uğraşıyorum"