MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda ‘darbe tamponunun’ ölümcül kazaların önüne geçmtiğini belirterek Türkiye’de de zorunlu hâle gelmesi gerektiğini söyledi.

Darbe tamponu bulunmayan araçlara trafikten men

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Meclis'e sunulan teklif TBMM'den geçerse kara yollarında yük ve yolcu taşımacılığı yapan, yüklü ağırlığı azami 3.500 kilogramı aşan motorlu araçlar ve bunların römorklarında darbe tamponu bulundurulması zorunlu hâle gelecek. Darbe tamponu bulunmayan araçlar trafikten men edilerek ve sürücüsüne de 2 bin lira idari para cezası verilecek.

Sürücülerin kabusu

Sürücülerin kabusu olan ağır tonajlı araçların karıştığı kazalarda daha ciddi sonuçlar ortaya çıktığını belirten Ersoy, hem trafik güvenliğini artırmak hem de can kayıplarını en aza indirmek için AB ve birçok gelişmiş ülkede darbe tamponu bulundurulmasının zorunlu hâle getirildiğini belirtti.

"Bu sistemler, özellikle küçük araçların arkadan çarpması hâlinde ağır araçların altına girmesini engelleyerek ölümcül kazaların önüne geçmektedir" diyen Ersoy, düzenleme ile uluslararası teknik mevzuatla da uyumun güçleneceğini ifade etti.