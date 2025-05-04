Darbe tamponu zorunlu mu oluyor? Sürücülerin kabusunu bitirecek teklif Meclis'te
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, birçok ülkede trafik güvenliğini artırmak için mecburi olan ‘darbe tamponunun’ Türkiye’de de zorunlu hâle getirilmesi için kanun teklifi verdi. Yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçları kapsayan teklif, darbe tamponu bulunmayan araçların da trafikten menedilmesini öngörüyor.
MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda ‘darbe tamponunun’ ölümcül kazaların önüne geçmtiğini belirterek Türkiye’de de zorunlu hâle gelmesi gerektiğini söyledi.
Darbe tamponu bulunmayan araçlara trafikten men
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Meclis'e sunulan teklif TBMM'den geçerse kara yollarında yük ve yolcu taşımacılığı yapan, yüklü ağırlığı azami 3.500 kilogramı aşan motorlu araçlar ve bunların römorklarında darbe tamponu bulundurulması zorunlu hâle gelecek. Darbe tamponu bulunmayan araçlar trafikten men edilerek ve sürücüsüne de 2 bin lira idari para cezası verilecek.
Sürücülerin kabusu
Sürücülerin kabusu olan ağır tonajlı araçların karıştığı kazalarda daha ciddi sonuçlar ortaya çıktığını belirten Ersoy, hem trafik güvenliğini artırmak hem de can kayıplarını en aza indirmek için AB ve birçok gelişmiş ülkede darbe tamponu bulundurulmasının zorunlu hâle getirildiğini belirtti.
"Bu sistemler, özellikle küçük araçların arkadan çarpması hâlinde ağır araçların altına girmesini engelleyerek ölümcül kazaların önüne geçmektedir" diyen Ersoy, düzenleme ile uluslararası teknik mevzuatla da uyumun güçleneceğini ifade etti.