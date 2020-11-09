Daron Acemoğlu kimdir?

09 Kasım 2020

3 Eylül 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Daron Acemoğlu, 1986 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Ortaöğretiminin ardından İngiltere'nin York Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Daron Acemoğlu, ardından ise Londra Ekonomi Okulu'nda yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı.

1992-1993 yıllarında Londra Ekonomi Okulu'nda ders veren Daron Acemoğlu, 1993'te ise ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) ders vermeye başladı.

MIT'deki kariyerinin ilk yıllarında iktisat alanındaki önemli yayınlardan olan The Economic Journal'da bir çalışması yayımlanan Daron Acemoğlu, "1996 Yılının En İyi Makalesi" ödülüne layık görüldü. Acemoğlu, 2000 yılında ise profesörlüğe yükseldi.

Daron Acemoğlu'nun başarılarından biri de 2005 yılında her iki yılda bir ekonomi bilimine en büyük katkıyı yapan 40 yaş altındaki bilim insanlarına verilen John Bates Clark madalyası ile ödüllendirildi. En güncel çalışmaları kurumların ekonomik gelişim ve siyasal ekonomideki yeri üzerine olan Daron Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği konularına da ilgi göstermektedir.

Çalışmaları 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından "Bilim Ödülü" ile ödüllendirilen Daron Acemoğlu'na 2013 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün, klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle verilmesi uygun görülmüştür.

MIT'de profesör ve eski Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'ın kızı olan Asuman Özdağlar ile evli olan Daron Acemoğlu, iki çocuk babasıdır.