Daron Acemoğlu'nun ismiyle dolandırıcılık!

Son haftalarda finans çevrelerinden isimlerin fotoğraf ve videoları kullanılarak insanların dolandırılmaya çalışılmasına bir yenisi daha eklendi.

Nobel ödüllü ekonomist Darom Acemoğlu'nun da izni olmaksızın fotoğraflarının sosyal medya sitelerinden paylaşıldığı ve danışmanlık adı altında para toplanmaya çalışıldığı kaydedildi.

Darom Acemoğlu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Sevgili takipçilerim, ismimi ve fotoğrafımı izinsiz olarak kullanan yatırım ve/veya danışmanlık yaptığımı iddia eden ve bunu sosyal medya aracılığı ile de yayan bir WhatsApp grubu olduğuna dair bilgi aldım. Bunu görürseniz lütfen itibar etmeyiniz, sahtedir. Herhangi bir hisse senedi ya da benzeri finansal enstrüman ile ilgili tavsiye ya da danışmanlık kesinlikle vermiyorum."