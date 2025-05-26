Darphane 24 yeni işçi alacak: İşte başvuru detayları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki iş yerlerinde görevlendirilmek üzere 24 işçi alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alınacak personel arasında 1 heykeltıraş, 2 kimya teknikeri, 1 hadde işçisi, 7 dökümcü (metal), 11 metal pres makinesi operatörü ve 2 tesisat teknolojisi ve iklimlendirme teknisyeni bulunuyor.

Başvuru için son tarih 30 Mayıs

Adaylar, görevlerine iki ay deneme süresiyle başlayacak. Başvurular 30 Mayıs 2025 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Başvuru koşullarını sağlayanların sayısı, alınacak personel sayısının dört katını aşarsa noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Bu kura işlemi 26 Haziran'da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. Kura sonucunda belirlenen adaylar daha sonra sözlü sınava çağrılacak.