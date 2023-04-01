Darüşşafaka Cemiyeti 160 yaşında

Kuruluşunun 160. yılını, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yaşanan deprem felaketlerinden dolayı sade bir törenle kutlayan Darüşşafaka Cemiyeti; Darüşşafaka TİM Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen törende öğrencileri, öğretmenleri, mezunları ve bağışçıları ile bir araya geldi.

Törende öğrencilerin sunduğu “Hayal Perdesinde 160 Yıl” adlı performans büyük bir beğeniyle izlendi. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, Darüşşafaka Cemiyeti’nin tam 160 yıldır “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Darüşşafaka’nın bugünden 15-20 yıl sonrasını planladığını belirten Oğuz Güleç, “Öğrencilerimizin o günün koşullarına göre yetişmeleri için çalışıyoruz. Her birinin 21'inci yüzyıl yetkinleriyle donatılmış gençler olarak Darüşşafaka’dan mezun olması temel önceliğimiz” diye konuştu.