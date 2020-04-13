Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Öktem: Yeni dünyada teknoloji kaçınılmaz

13 Nisan 2020

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.

Dünya Talks'ta konuşan Tayfun Öktem, korona günlerinde Türkiye'nin dünyaya adeta yardımlaşma örneği sergilediğini belirtti.

Bu dönemde yaptıkları çalışmaları özetleyen Öktem, şöyle konuştu:

"Darüşşafaka bildiğimiz gibi 157 yıldır sadece bağışlarla ayakta kalan bir kurum… Bugüne kadar çok sayıda krizde, afette de ayakta kalmayı başarmış. Biz bugünleri de atlatacağımıza eminiz. Türkiye genel anlamda yapılan kampanyalar ve desteklerle tam anlamıyla yardımlaşma örneği sergiliyor. Çocuklarımız uzaktan eğitime çok çabuk adapte oldu. Bu süreci hızlandıracağımızdan şüphem yok. Yeni dünyada teknoloji kaçınılmaz."