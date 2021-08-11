Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Datça ilçesi açıklarında 4,03 kilometre derinlikte 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.24'te ve 4,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,42 kilometre olarak ölçüldü.
Datça açıklarında yaklaşık 2 hafta içinde 3,7 ile 4,9 arası çok sayıda deprem meydana geldi.