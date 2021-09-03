Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 00.12'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 8,92 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 46,58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.